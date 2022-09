Incendio ai bordi della pista nell'aeroporto di Catania, dirottati sei voli a Palermo

Un incendio ha interessato le aree ad ovest della pista di volo dell’aeroporto di Catania. Lo rende noto Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, sottolineando che il rogo "sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate. Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull'orario del proprio volo". Sono già stati dirottati su Palermo sei voli in arrivo. Le fiamme sono state domate ma i disagi potranno persistere sino al completo ripristino dell'operatività.

© Riproduzione riservata