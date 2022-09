Licodia Eubea, fiamme in una comunità per anziani: carabinieri salvano 88enne

Tanta paura per una donna di 88 anni, ospite di una comunità per anziani a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Per cause ancora da accertare, un incendio è divampato all'interno della struttura che ospita diciassette persone. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite da un divano in salotto, con conseguente fumo che ha invaso tutti i locali della comunità.

Un'operatrice ha lanciato prontamente l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in salvo l'88enne che, in preda al panico, era rimasta chiusa nella sua stanza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo ed i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso agli ospiti della struttura messi in sicurezza dall'intervento dei militari.

L'anziana, intossicata dal fumo, è stata curata con l'ossigenoterapia. Tutti gli altri ospiti della comunità non hanno riportato danni fisici e sono stati trasportati in altre strutture a causa dell'inagibilità dell'immobile.

