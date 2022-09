Giochi vietati nei bar di Biancavilla e Acireale: sequestri e maximulte per 300 mila euro

Funzionari della sezione operativa di Catania dell’Agenzia accise, dogana e monopoli (Adm) e carabinieri hanno sequestrato, in bar annesso a un autolavaggio di Biancavilla, due totem messi a disposizione dell’utenza per attività di gioco da casinò e un apparecchio da divertimento senza vincita in denaro, privi di autorizzazione. A conclusione dei controlli sono state applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro.

Anche ad Acireale a seguito di una attenta analisi svolta dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione Centrale di Roma, i funzionari di Polizia Giudiziaria della sezione controlli di Palermo, Catania e dell’antifrode regionale, hanno rinvenuto presso un Bar Caffè 2 personal computer, nella disponibilità dei clienti, allestiti per accedere illecitamente a siti di gioco online da casinò, in violazione della normativa prevista per il gioco a distanza. La particolarità consisteva nell’utilizzare l’interfaccia di collegamento (USB) di entrambi i computer, installati in un locale adiacente, connessi tramite un cavetto a un macchina cambiamonete con lo scopo di programmare e controllare la gettoniera; tuttavia, all’atto dell’inserimento delle banconote era possibile attivare, tramite l’icona presente sul monitor dei computer, il sito dei giochi online da casinò. Per tutte le apparecchiature elettroniche è scattato il sequestro amministrativo e l’applicazione della sanzione di 100.000 euro.

© Riproduzione riservata