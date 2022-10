Catania, aggredirono i poliziotti durante un funerale a Librino: 6 denunciati

Sei persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Catania per aver aggredito il 5 ottobre scorso, insieme ad altre persone ancora da identificare, nel quartiere di Librino alcuni agenti durante un corteo funebre di due giovani morti in un incidente stradale. Devono rispondere di oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale, danneggiamento di due autovetture della Polizia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed istigazione a disobbedire alle leggi.

Il Questore di Catania ha inoltre emesso nei confronti degli indagati quattro avvisi orali per coloro che hanno aizzato le persone contro la Polizia di Stato e due Daspo sportivi cd. ‘fuori contestò. Alle due persone raggiunte dal Daspo in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica, che ha condiviso la richiesta e con la convalida del Gip del Tribunale, è stata aggiunto l’obbligo di firma in occasione delle partite di calcio che il Catania SSD disputerà.

