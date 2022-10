Catania, scoperti due Kalashnikov e droga interrati in una cassaforte a Librino

Armi e droga sono stati sequestrati da carabinieri della squadra Lupi del Nucleo investigativo di Catania nel rione di Librino. Gli investigatori nel sottoscala di una palazzina di viale Moncada hanno trovato una cassaforte in un pozzetto di un metro interrato un metro sotto il pavimento e coperto da una botola. Al suo interno c’erano due Kalashnikov AK-47 muniti di caricatori, ognuno contenente 27 cartucce calibro 7.62, perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione, 100 grammi di marijuana già suddivisa in 52 dosi, 15 grammi di crack e tre di cocaina, e due bilancini di precisione. Sono in corso indagini e gli accertamenti tecnico-scientifici per stabilire la provenienza delle armi, chi ne avesse la disponibilità e se siano state utilizzate per commettere delitti.

