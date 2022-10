Crollo al Tribunale di Catania: nessun ferito, scattano le verifiche sui solai del terzo piano

Sgomento al palazzo di giustizia di Catania. Stanotte è crollato il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari, al terzo piano dell’edificio di piazza Verga. Non ci sono stati feriti. La scoperta è stata fatta questa mattina all’apertura degli uffici.

Il crollo, secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti, sarebbe avvenuto dopo la chiusura, quando nessuno era all’interno. Il cedimento, tuttavia, potrebbe essere avvenuto intorno alle 18,30 di martedì, quando al palazzo di giustizia qualcuno era ancora presente. Sembra infatti che personale in servizio a quell’ora abbia sentito un forte rumore, ma non si sia preoccupato, ritenendo che provenisse dall’esterno dell’imponente e datata struttura.

A cedere è stato parzialmente un intradosso del solaio di uno degli uffici del terzo piano. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata stamattina alle 7,50, in sala operativa, e le squadre sono subito uscite per verificare se vi siano pericoli anche per altre sezioni del terzo piano. Un tecnico dei vigili del fuoco è presente per comprendere la reale portata di quanto accaduto, mentre le squadre operano i controlli sulla sicurezza della struttura.

L'ipotesi più probabile è che il cedimento sia dovuto a infiltrazioni d'acqua o comunque ad agenti atmosferici. Ma i vigili si pronunceranno con elementi di maggiore certezza solo al termine delle verifiche stesse. I vigili del fuoco invieranno una relazione tecnica ai vertici del tribunale in giornata.

