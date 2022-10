Santa Maria di Licodia, sala giochi abusiva in un bar: sequestrati soldi e apparecchiature

I carabinieri e il personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar di via Vittorio Emanuele, a Santa Maria di Licodia, scoprendo la gestione illegale di un’attività di gioco. Il gestore della sala giochi, privo di licenza, aveva installato una vera e propria centrale di gioco d’azzardo. I funzionari della sezione operativa di Adm di Catania e i carabinieri hanno rinvenuto, accesi e funzionanti, due slot prive di nulla osta e di collegamento alla rete telematica dell’Agenzia, un videogioco e sei personal computer utilizzati per i giochi da casinò.

Tutte le apparecchiature sono state sequestrate amministrativamente, compreso l’importo di 910 euro in monete trovate all’interno dei videogiochi, quali proventi degli incassi delle giocate.

Varie le sanzioni comminate al gestore del bar per un totale di 144.000 euro che, qualora non pagati entro 60 giorni, potranno salire fino a 459.000 euro.

