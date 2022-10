Catania, controllore gli chiede il biglietto e lui lo aggredisce

Un verificatore dell’Azienda municipale trasporti Sostare (Amts) di Catania è stato aggredito da un nigeriano, irregolare in Italia, che ha sorpreso a bordo di un autobus senza biglietto. La vittima è stata trasportata da un’ambulanza del 118 del pronto soccorso dell’ospedale San Marco.

È accaduto ieri mattina (28 ottobre) - ma è stato reso noto solamente stamane - in via Etnea, all’altezza di piazza Stesicoro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia che hanno bloccato l’extracomunitario, che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Il pm di turno ha dato il nulla osta all’espulsione.

