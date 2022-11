Lotta alle discariche abusive, ad Acireale scatterà il sequestro dei veicoli

Lotta alle discariche abusive ad Acireale. Adesso c’è una novità: i veicoli usati per abbandonare i rifiuti in maniera illecita, potranno essere sequestrati e sottoposti a confisca.

È questo l’elemento principale inserito nella delibera adottata dalla giunta del Comune di Acireale, per arginare la proliferazione di discariche abusive, predisposta dall’assessore al ramo, Francesco Coco.

Il comando della polizia municipale potrà sottoporre a sequestro cautelare i veicoli e trascrivere il provvedimento negli appositi registri, in linea con quanto disposto dall'articolo 13 della legge 689/81. La delibera ha trovato unanime adesione in giunta.

"Il rispetto della legalità ha costituito da sempre un elemento fondante dell’azione condotta dalla nostra amministrazione. Spiace dovere prendere atto - spiega il sindaco Stefano Alì - che per garantire la legalità sia necessario adottare provvedimenti così incisivi, ma è noto che a mali estremi occorrono estremi rimedi, nell’interesse della collettività. Purtroppo, una fetta della popolazione acese non ha ancora compreso la portata del danno che viene arrecato attraverso l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Da qui il provvedimento che può condurre alla confisca dei veicoli che vengono usati per trasportare rifiuti smaltiti illecitamente".

