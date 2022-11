Catania, l'ex hub vaccinale di San Giuseppe diventa sito di accoglienza dei migranti

Nuovo centro di accoglienza per i migranti che arrivano a Catania. L’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena diventa un sito di accoglienza temporaneo sostituendo l’impianto comunale Luciano Abramo, sito in piazza Spiedini. In questo modo, la vecchia struttura verrà restituita alle società sportive indoor.

Il tutto è stato possibile grazie all’intesa tra il Comune e la prefettura: l’ex hub vaccinale, dunque, è stato riorganizzato di tutte le necessità che dovranno essere fornite alle persone da ospitare grazie al lavoro congiunto della protezione civile e della Catania Multiservizi.

Il nuovo sito ha già avuto i primi ospiti: ieri sera infatti sono stati accolti 80 migranti giunti al porto di Catania trainati da una motovedetta della guardia di finanza. La nuova struttura sarà quindi il loro porto sicuro, in attesa di essere poi trasferiti negli altri centri di accoglienza sul territorio nazionale che saranno individuati dagli organi preposti. Una nuova accoglienza che arriva immediatamente dopo querelle tra Italia e Francia sull’accoglienza dell’Ong Ocean Vikings.

