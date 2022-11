Aveva oltre 200 grammi di cocaina in casa, arrestata una 57enne di Catania

Una 57enne è stata arrestata dai carabinieri a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. All’arrivo dei militari nella sua abitazione di via Poulet, nel quartiere di San Cristoforo, la donna, che era in compagnia della figlia e della nipote, ha consegnato spontaneamente una borsa con dentro circa 210 grammi di cocaina in pietra suddivisi in varie bustine di plastica, sufficienti, come stabilito a seguito di esami di laboratorio, al confezionamento di oltre 900 dosi singole. La vendita della droga avrebbe fruttato circa diecimila euro. Il Gip ha convalidato l’arresto della donna, disponendone la custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata