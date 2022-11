Spacciava nel parcheggio di un supermarket, un ventenne arrestato a Riposto

Un 20enne che spacciava droga nel parcheggio di un supermercato è stato arrestato a Riposto da carabinieri. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A notare il giovane cedere dello stupefacente è stato un militare libero dal sevizio che ha fatto arrivare sul posto i colleghi. All’arrivo dei carabinieri il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e trovato in possesso di 480 grammi di marjuana, due involucri di 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro in contanti di 200 euro in contanti. L’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura. Il 20enne dopo la convalida dell’arresto è stato posto agli arresti domiciliari.

