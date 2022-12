Catania, tunisino aggredisce dipendente e titolare di un chiosco: arrestato con un amico

I carabinieri del nucleo radiomobile del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di nazionalità tunisina di 19 e 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno all’una di notte, l’operatore del 112 è stato contattato da un cittadino che ha segnalato la presenza di due uomini, verosimilmente di origine nordafricana, che minacciavano i presenti in un chiosco di bibite nella zona di corso Sicilia. L’equipaggio della gazzella è giunto sul posto e i due giovani si sono dati immediatamente ad un vano tentativo di fuga. Sono stati infatti bloccati a breve distanza dagli stessi militari, i quali, però, hanno avuto non poche difficoltà ad identificarli, in quanto i due si sono opposti con forza, cercando di divincolarsi per sfuggire alla presa, continuando a scalciare anche dopo esser stati collocati all’interno dell’autovettura di servizio.

Tutto questo fino all’arrivo della pattuglia dei carabinieri, che è riuscita a mettere fine alle intemperanze dell’uomo. I due tunisini sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo per loro l’obbligo di residenza nel comune.

