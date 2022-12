La statale Siracusana sarà chiusa per lavori tra Caltagirone e Grammichele

La strada statale 124 "Siracusana" sarà chiusa al traffico dal km 22 al km 24, tra Caltagirone e Grammichele (CT), nelle notti comprese tra lunedì 5 e giovedì 8 dicembre, tra le ore 21:00 e le ore 6:00 del mattino successivo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad RFI di eseguire interventi di manutenzione in prossimità di un passaggio a livello. Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo per i veicoli leggeri è costituito dalla strada statale 385 e dalla strada provinciale sp33, mentre i mezzi pesanti dovranno percorrere le statali 385 e 417 e le strade provinciali sp109 e sp 33.

