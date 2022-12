Incidente mortale a Ramacca: scontro tra 4 auto, una vittima e diversi feriti

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: questa volta la vittima si registra lungo la Statale 417 “Di Caltagirone” a Ramacca, in provincia di Catania. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, quattro automobili. Non è stata resa nota, al momento, l’identità della vittima che sembrerebbe essere una delle persone al volante delle auto. Ci sono anche alcuni feriti.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. I sanitari hanno constatato il decesso di una persona coinvolta e hanno prestato le prime cure agli altri feriti. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

A comunicare il decesso di una persona è stata l'Anas attraverso una nota attraverso la quale ha fatto sapere anche che "sul posto sono state istituite deviazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti".

