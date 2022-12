Violento incidente a Belpasso: un ferito trasportato a Catania con Elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale a Belpasso in provincia di Catania. In contrada Valcorrente due auto si sono scontrate violentemente provocando il ferimento di alcune persone. Tra questo uno avrebbe riportato i danni più gravi, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza il ferito in un ospedale di Catania.

Sul posto, oltre all'eliambulanza e ai sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

