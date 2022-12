Incidente mortale a Gravina di Catania, i cittadini al sindaco: «Vogliamo più sicurezza»

Ultimi giorni dell'anno 2022 funestati da un altro incidente mortale. Un uomo ha perso la vita, ieri pomeriggio, in via San Paolo, nel territorio di Gravina di Catania. Ad annunciare il decesso dell'uomo è stato il primo cittadino del Comune che, in un post su Facebook ha espresso il cordoglio: “Il sindaco Massimiliano Giammusso e l’amministrazione comunale di Gravina di Catania, esprimono tutto il loro cordoglio per la scomparsa dell’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente in via San Paolo“, si legge.

Sul posto è giunto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo e le forze dell'ordine che stanno indagando sull'incidente. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Non sono noti, al momento, altri dettagli dell’incidente riguardo ai mezzi coinvolti e all’identità della persona deceduta.

A causa dell'incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, per poi essere riaperta soltanto in serata.

Sui social tanti cittadini hanno sottolineato la pericolosità della strada, in cui anche in passato sono avvenuti incidente, chiedendo al sindaco provvedimenti per evitare nuove tragedie. "Chiedo al sig Sindaco invece di mettere i dossi nelle vie dove servono solo per rompere le macchine di riempire invece via San Paolo dove nessuno rispetta il limite di velocità e il semaforo pedonale ( funzionante ) davanti la Rodari", scrive Antonella. "Il sindaco oltre a fare ville, sempre ben gradite, dissuasori di parcheggio e dossi di ripristinare l'asfalto di via San Paolo che è veramente imbarazzante, sembra groviera. Lo sa il sindaco che esistono anche mezzi a due ruote che contribuiscono alla mobilità ecologica mentre molti se ne infischiano? Sarebbe bello che non ci rimanessero secchi dentro tali voragini!", aggiunge Daniela.

