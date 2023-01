Moto travolta da un camion, terzo incidente mortale in un mese a Gravina di Catania

Ancora un incidente mortale a Gravina di Catania. Una moto è stata travolta da un camion in via Etnea bassa, nei pressi degli svincoli della Tangenziale. A perdere la vita il motociclista, di cui ancora non si conosce il nome.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il motociclista, uscendo dal rifornimento di benzina Q8 per immettersi nella strada, sia stato travolto dal camion che arrivava nel frattempo. Inutili i soccorsi, il motociclista pare sia morto sul colpo.

Oltre all’ambulanza, sono giunti sul posto la polizia stradale e i vigili urbani che hanno chiuso lo svincolo di Gravina sulla tangenziale di Catania, in entrambi i sensi di marcia.

È il terzo incidente mortale, in meno di un mese, che si registra a Gravina. Lo scorso 29 dicembre, a perdere la vita è stato Alfio Coco, un commercialista di 60 anni, che a bordo del suo scooter, nel tentativo di evitare un’auto, avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’11 dicembre scorso, invece, sempre a Gravina di Catania, ma in via Aldo Moro, un impatto violentissimo contro un'auto parcheggiata è stato fatale per un motociclista di 49 anni.

