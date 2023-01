Incidente all'aeroporto di Catania e "Fontanarossa" chiuso. Le operazioni di volo sono temporaneamente sospese a causa di un problema accusata da un aeromobile dell’Aeroclub di Catania in fase d’atterraggio, che ha portato ad un forte impatto con l'asfalto. Per fortuna, fanno sapere dalla società che gestisce lo scalo, nessun danno agli occupanti. Sono in corso le operazioni di soccorso e rimozione dell’aeromobile incidentato.

