Acireale, è morto il fotoreporter Clemente Cucuccio noto per i suoi scatti in giro per il mondo

Lutto nel mondo della fotografia: è morto Clemente Cucuccio, noto fotoreporter di Acireale, famoso per i suoi scatti in tutto il mondo e in maniera particolare per le foto scattate in India. Aveva compiuto da pochi giorni 85 anni. Era entrato nell'elite del mondo della fotografia partecipando, nel maggio del 1986, alla celebre "Photography Exhibition" di Parigi invitato dal centre International d'Art Contemporain.

A ricordare la grande professionalità di Cucuccio e le qualità umane è stato il sindaco di Acireale, Stefano Alì, che ha scritto una nota, esprimendo insieme "agli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali" "sentimenti di cordoglio ai familiari per la scomparsa di Menti Cucuccio, autentico riferimento nel mondo della fotografia a tutti i livelli".

"Per me e non solo - ha dichiarato il suo allievo principale Marcello Trovato - è stato un maestro, anche di vita. Il suo ricordo mi accompagnerà sempre sul fronte professionale. Io e tutti i Suoi innumerevoli amici oggi ci sentiamo come un esercito che ha perso il proprio condottiero".

