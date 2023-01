Lavori sulla Tangenziale ovest di Catania, previste chiusure: ecco quando

Disagi per gli automobilisti in transito lungo la Tangenziale ovest di Catania. Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici, dalla scorsa notte e fino a venerdì 3 febbraio la circolazione è interdetta al traffico veicolare in alcune fasce orarie. A comunicarlo, l'Anas che ha anche previsto percorsi alternativi per gli automobilisti.

I lavori avverranno in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo e le chiusure riguarderanno diversi punti in giorni anche differenti.

Il calendario delle chiusure

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 17,500 al km 21,300, cioè tra gli svincoli di Zona Industriale Nord e Zona Industriale Sud; dalle 21 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 gennaio sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 21,300 al km 24,000, tra lo svincolo di Zona Industriale Sud e l’innesto con la SS114. Tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sempre di notte, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 24,000 al km 21,100, tra l’innesto con la SS114 e lo svincolo Zona Industriale Sud. Lunedì 30 e martedì 31 gennaio, nella notte, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 12,600 al km 15,300, tra lo svincolo San Giorgio e l’innesto con l’A19. Dalle 21 di martedì 31 gennaio alle 6 di mercoledì 1 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 15,500 al km 17,800, tra lo svincolo Zia Lisa e lo svincolo Zona Industriale Nord, mentre nella notte tra mercoledì 1 febbraio e giovedì 2, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 17,000 al km 15,000, tra lo svincolo Asse dei Servizi e l’innesto con l’A19. Infine, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 17,900 al km 17,000, tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo Asse dei Servizi.

