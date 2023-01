La polizia di Stato al termine di controlli, a Catania, ha proceduto alla chiusura di una discoteca abusiva, nella quale era in corso una serata danzante, con la partecipazione di circa 300 giovani, prevalentemente minorenni. Il locale, autorizzato come bar, in realtà svolgeva una vera e propria attività di discoteca. Il titolare è stato denunciato e multato. La serata danzante è stata sospesa.

