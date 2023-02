Scontro tra un trattore e due auto, due feriti sulla statale 120 vicino Randazzo

Lungo la strada statale 120 "Dell’Etna e delle Madonie", a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 175,300, nel territorio comunale di Randazzo, in provincia di Catania. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un trattore agricolo e due veicoli leggeri, provocando il ferimento di due persone. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibil

