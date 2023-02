Morto Giuseppe Benanti, imprenditore del vino d'eccellenza etneo

Lutto nel mondo dell'imprenditoria. Dopo la morte, nei giorni scorsi, di Gregory Bongiorno, la Sicilia perde un'altra grande figura. È deceduto all’età di 78 il Cavaliere Giuseppe Benanti, da tutti conosciuto per il suo vino etneo d'eccellenza e imprenditore, anche, nel settore farmaceutico con la Sifi, nata nel 1935 dall’intuizione del padre Antonio con l’amico e collega Carmelo Chines, che la crearono nel retro di una farmacia in piazza Spirito Santo.

Era stato nominato, in passato, Cavaliere del lavoro ed era membro dell’Accademia dei Georgofili. Giuseppe Benanti nel 1998 iniziò il suo impegno anche nel mondo del vino con uno studio per la riscoperta e valorizzazione delle potenzialità vitivinicole dell’area etnea e nello stesso anno fondò la sua azienda vinicola a Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna, con il nome di “Tenuta di Castiglione”. Decise di investire sulle potenzialità del vino dell’Etna, come prodotto di qualità imbottigliato.

A metà degli anni novanta decide di avviare una collaborazione con i coltivatori di Santa Maria di Licodia (Etna sudovest), mentre nel 1998 espande l’azienda anche sul Monte Serra a Viagrande (Etna sudest). Nel 2012 al Cavaliere Giuseppe Benanti subentrano a tempo pieno i figli Antonio (oggi Presidente del Consorzio Tutela Vini Etna DOC) e Salvino. A lui si deve il lancio della “Strada del vino dell’Etna”.

© Riproduzione riservata