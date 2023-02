Scontro tra auto a Fiumefreddo di Sicilia: 6 feriti, una ragazza in codice rosso

Una Citroen C3 e un'Audi si sono scontrate frontalmente ieri sera a Fiumefreddo di Sicilia in provincia di Catania. Un impatto terribile che ha causato il ferimento di sei persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 in via Badalà, nei pressi della SP71. Non è ancora definita la dinamica del sinistro ma sembra che una delle due autovetture fosse in fase di sorpasso quando è andata ad impattare contro il mezzo che procedeva in senso di marcia contrario. Uno scontro violentissimo che ha distrutto irrimediabilmente le due auto.

A Fiumefreddo sono giunti i soccorritori: i vigili del fuoco di Riposto hanno estratto viva dalle lamiere la conducente della Citroen, una ragazza di 19 anni di Sant'Alfio. E' lei, tra i sei feriti, ad aver subito le conseguenze più gravi. La giovane è stata portata d'urgenza, da un'ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La vittime del grave incidente, arrivata al nosocomio catanese in codice rosso, nonostante le ferite e i traumi riportati piuttosto seri, non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri cinque non versano in gravi condizioni e sono stati divisi tra il Cannizzaro di Catania, il Sant'Isidoro di Giarre, e il San Vincenzo di Taormina.

I rilievi sono stati fatti dai carabinieri del Norm.

