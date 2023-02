Un intero condominio allacciato abusivamente alla rete elettrica: 78 denunce a Catania

I carabinieri della stazione di Librino hanno denunciato per furto 78 abitanti di uno stesso stabile che avevano allacciato abusivamente l’utenza di energia condominiale alla rete pubblica. Il danno economico per la società di distribuzione è stimato in circa 60mila euro. L'irregolarità è emersa durante controlli eseguiti da militari dell’Arma in collaborazione con il personale di E- distribuzione, Sidra e Istituto autonomo case popolari di Catania durante un servizio per il contrasto dell’illegalità diffusa.

I carabinieri hanno anche denunciato un 31enne e la convivente, di 28 anni, per invasione di terreni o edifici per avere occupato abusivamente, per uso abitativo, i locali dello stabile di proprietà dell’Iacp e destinati a esercizio commerciale. Alla coppia è contestato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica dell’utenza in uso, ai danni della E-Distribuzione, e anche quello alla rete idrica.

