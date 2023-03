Acireale, riapre la casa chiusa da 10 anni per beghe legali e scopre una piantagione di droga

In un’abitazione rurale di Acireale (Catania) rimasta chiusa 10 anni per beghe legali ignoti avevano realizzato una serra con 30 vasi di canapa indiana. Lo ha scoperto con grande sorpresa il proprietario, che si è recato subito a denunciare l’accaduto in Commissariato. La scoperta ieri sera, dopo che l’uomo, al termine di una causa legale molto lunga da lui intrapresa contro i vecchi affittuari, ha rimosso i lucchetti.

Giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato hanno visto che le piantine erano in fase di crescita e tutto il necessario per la loro coltivazione: un estemporaneo mini-impianto idrico, lampade alogene ed a infrarossi, deumidificatori e ventilatori. Il tutto è stato smontato, sottoposto a sequestro e trasferito in Commissariato. Il proprietario, sentito dagli investigatori, ha dichiarato di non recarsi presso quell’abitazione ormai da tantissimi anni e di non avere idea di chi potesse essere l’attuale utilizzatore. Indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica, per risalire ai responsabili dei reati in tema di produzione di sostanze stupefacenti.

