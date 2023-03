A Giarre un parco dedicato ai bambini per ricordare Riccardo: l'appello dei genitori

A Giarre, presumibilmente lungo la via Messina, sorgerà presto “Il sorriso di Riccardo”, un parco dedicato interamente al divertimento dei bambini, in memoria del piccolo Riccardo Sorbello, morto a soli 2 anni a causa di un cancro.

Sono i genitori del bambino, il papà Marco e la mamma Ines, a lanciare la bella iniziativa, con coraggio e determinazione nonostante l’incolmabile perdita, con l’intento di perpetuare la memoria di Riccardo scomparso a causa di un tumore. La malattia che ha colpito il piccino non ne ha mai scalfito in sorriso, che ha mantenuto fino alla fine.

I genitori hanno il supporto della comunità cittadina che sta aderendo attraverso iniziative varie e soprattutto mediante una raccolta fondi iniziata lo scorso 5 febbraio, giorno dei funerali del piccolo. Al momento sembra che la cifra raccolta si aggiri intorno a quasi 10mila euro grazie alla partecipazione di imprenditori e sponsor non solo di Catania e provincia, ma anche dall’estero (da Londra a Dubai).

Il piccolo Riccardo Sorbello colpito da un tumore rabdoide, un sarcoma pediatrico aggressivo che colpisce soprattutto reni e fegato è stato curato con tutti i mezzi e in tutti i modi dai genitori, che non si sono risparmiati, portandolo in ogni dove e approdando infine, con il supporto dell’associazione ABEO Liguria Onlus, a Genova. Sforzi che tuttavia non sono bastati a salvare la vita del bambino.

I genitori però nonostante la tremenda perdita hanno deciso di mantenere vivo il ricordo del piccolo lanciando un bellissimo progetto per ricordar il sorriso e la voglia di vivere del loro piccolo. Il progetto di Ines e Marco Sorbello è visibile sul sito ilsorrisodiriccardo.org.

Nella descrizione il Parco “Il Sorriso di Riccardo” viene descritto con queste parole: “Questo progetto nasce in memoria di Riccardo, un bambino speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di costruire un parco moderno e sicuro, dove i bambini possano giocare e divertirsi in uno spazio verde e accogliente. Il parco sarà dotato di giochi interattivi, percorsi sensoriali, un’area picnic e tanto altro ancora.

Tuttavia, per realizzare questo sogno abbiamo bisogno del sostegno della comunità. La costruzione del Parco per Bambini Riccardo richiede un investimento significativo e noi siamo qui per chiedervi di contribuire alla realizzazione di questo progetto. Insieme possiamo costruire un parco che sia un luogo di divertimento e serenità per i bambini di tutte le età. Grazie per il vostro sostegno e per contribuire a rendere il Parco di Riccardo una realtà e il luogo della nostra memoria un posto accogliente e divertente per tutti i bambini”.

Come non dare il proprio contributo per la realizzazione di un’opera così importante anche da punto di vista sociale oltre che morale, in una società sempre più vuota ed egoista?

© Riproduzione riservata