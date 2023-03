Grammichele, crolla un muro di tufo: operaio di 71 anni precipita in una scarpata e muore

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Grammichele, in provincia di Catania. A perdere la vita Luigi Termini, 71 anni, che stava eseguendo un lavoro di demolizione di un muro di tufo che ostruiva il passaggio delle auto in via fonte dei canali. La strada era già interrotta e vietata al transito da giorni con ordinanza del sindaco di Grammichele, Pippo Greco, per il cedimento del costone.

L'operaio, già pensionato ma ancora in attività, stava mettendo in sicurezza il muro di una proprietà privata che costeggiava una scarpata quando la parete ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso che avrebbe dovuto trasportare l'uomo, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ma l'anziano operaio non è mai arrivato all'interno dell'elicottero, si è spento mentre il mezzo del 118 lo stava conducendo sulla piazzola di atterraggio. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

