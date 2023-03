Un ciclista è morto questa mattina, mentre era in sella alla sua bici. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava percorrendo la strada statale 114, in territorio di Aci Castello.

È finito all’improvviso per terra, probabilmente per un infarto. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi ma i sanitari hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo.

