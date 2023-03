Catania, due giovani di Librino con 500 grammi di cocaina e 32 dosi di crack: finiscono in carcere

Due giovani, di 28 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati bloccati in uno stabile di viale Moncada, nel quartiere li Librino, e trovati in possesso di 857 euro, 510 grammi di cocaina in pietra, circa 9 grammi e 32 dosi di crack già suddivise per la vendita al dettaglio, 98 dosi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e un prezzario.

I due sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. Nello stesso posto pochi giorni addietro erano stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga altri due giovani, anche loro di 28 e 29 anni, con i quali gli odierni arrestati condividevano un appartamento, trovati con un prezzario e con droga.

