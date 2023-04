Perde il controllo dell'auto, trentanovenne di Paternò muore nel Bolognese

Paternò piange Giuseppe Pesce, 39 anni, morto in un incidente stradale a Bentivoglio, nel Bolognese. Pesce aveva lasciato il suo comune nel Catanese e viveva con la compagna e i figli a Baricella, non distante dal luogo dove è avvenuto l’incidente.

Per cause ancora da accertare, la Peugeot 208 di Giuseppe Pesce, intorno alle dieci di sera, è uscita dalla carreggiata di via Saletto, forse per una distrazione o per un malore. Dopo essere finito nel canale di scolo che costeggia la strada, l’auto si è ribaltata più volte, terminando la sua traiettoria in un campo. Pesce è rimasto incastrato tra le lamiere e all’arrivo del 118 è stato trovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le forze dell’ordine. Indagini sono in corso.

