Incidente sulla Catania-Messina: un ferito grave e A18 bloccata per consentire i soccorsi

Grave incidente questa mattina, intorno alle 9,30, sull'A18 nel tratto tra Acireale e Giarre in direzione Messina. Coinvolta un'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail a circa 2 chilometri dalla rampa di accesso allo svincolo di Giarre. Il conducente è rimasto gravemente ferito.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma, viste le condizioni del ferito, è stato necessario l'intervenuto dell’elisoccorso del 118. Il traffico è rimasto paralizzato in entrambi i sensi, le due corsie sono infatti state chiuse per i soccorsi e i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la Polstrada che ha effettuato tutti i rilievi del caso, e gestito il traffico che, è stato momentaneamente interdetto per consentire all'elisoccorso di caricare il ferito e trasportarlo all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Lo scorso 13 aprile, sempre lungo l'autostrada A18 Messina-Catania si era verificato un grave incidente con un morto e un ferito grave, che è stato trasportato in ospedale. I due erano a bordo di un furgone quando, poco dopo il fiume Alcantara all'altezza dell'uscita di Giardini Naxos, in direzione Messina, si sono scontrati con il mezzo pesante finendo sotto il suo rimorchio.

