Sulle storie di whatsapp pubblicava le foto della marijuana in vendita: arrestato ventunenne a Catania

Un giovane di 21 anni, che a Catania, a bordo di uno scooter Honda Sh, consegnava «marijuana amnesia» a domicilio, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante durante un servizio di controllo del territorio effettuato insieme ai colleghi del 12° Reggimento Sicilia e della polizia locale. Il 21enne nascondeva la droga negli slip.

Dal controllo del suo telefono è emerso che pubblicava delle «storie whatsapp» nelle quali mostrava fotografie della merce disponibile; poi riceveva le ordinazioni e organizzava la consegna a domicilio. Quando i carabinieri lo hanno fermato, il giovane era al telefono per un’ordinazione.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana. I carabinieri, dopo aver visto le fotografie che aveva pubblicato sul social, si sono recati anche presso la sua abitazione ed in un frigorifero in disuso collocato nella camera da letto hanno trovato 30 grammi di marijuana suddivisi in due involucri, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Questa mattina il gip ne ha convalidato l’arresto.

