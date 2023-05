Sparatoria dopo una lite a Catania, un uomo in ospedale

Sparatoria ieri pomeriggio a Catania in via Luigi Negrelli, traversa di viale Mario Rapisardi. Secondo le prime informazioni sarebbero stati esplosi almeno dieci colpi di pistola e una persona sarebbe rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che si stanno occupando delle indagini per risalire agli autori e al movente, che hanno recuperato una pistola. Tutto sarebbe nato, secondo una prima ricostruzione, da una discussione che ha rischiato di finire in tragedia.

Nei giorni scorsi un 44enne è stato ucciso con colpi di pistola a San Gregorio di Catania, paese della cintura metropolitana del capoluogo etneo. L’omicidio è stato commesso all’ingresso di un abitazione in via Masaccio. Il fratello della vittima è stato fermato dopo essere stato condotto nella caserma dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per essere interrogato. Il movente della sparatoria sarebbe legato a dissidi familiari.

