Misterbianco, scansa un furgone e si schianta contro un camion: motociclista in prognosi riservata

C'è grande preoccupazione per un uomo di 69 anni che stamani si è scontrato con un camion sulla Statale 121 in territorio di Misterbianco, in provincia di Catania.

Il 69enne era alla guida di uno scooter quando, da ció che trapela, per evitare l'impatto frontale con un furgone avrebbe effettuato una manovra repentina che gli è costata però l'impatto con un altro mezzo pesante.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania. La prognosi è al momento riservata.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale di Misterbianco che ha effettuato i rilievi. Il traffico ne ha risentito in direzione del capoluogo etneo, dove si registrano incolonnamenti di diversi chilometri.