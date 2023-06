Belpasso, scontro frontale tra un camion e un'auto: due feriti e traffico in tilt

Scontro frontale questa mattina a Belpasso, sulla Strada Provinciale 160. Nel tratto tra Ragalna e Nicolosi un mezzo pesante che trasporta surgelati e un'autovettura Fiat 500 guidata da una donna si sono scontrati frontalmente. A causa del forte impatto, la conducente della macchina e il camionista sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero Santissimo Salvatore di Paternò. Si tratta di una donna di Bronte e di un uomo di Paternò. Non si conosce al momento la prognosi dei due feriti che a quanto sembra non sono in pericolo di vita.

Oltre a due ambulanze del 118, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Paternò e i vigili urbani di Belpasso che stanno effettuando i rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro. A risentire dell'incidente il traffico che è al momento a senso alternato per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

(Foto Video Star)