Catania, turisti minacciati con una pistola dopo un incidente: denunciato un pregiudicato

Ha minacciato due turisti dopo un incidente con una pistola a salve, costringendoli a scendere dal loro veicolo. Si tratta di un pregiudicato catanese che è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per minaccia aggravata dall'uso di un'arma da fuoco, anche se la pistola pare fosse caricata a salve. L'episodio è avvenuto sabato sera a Catania, davanti ad un hotel di viale Ruggero Di Lauria.

L'auto a noleggio dei due turisti si era scontrata con una moto guidata da un giovane, figlio del pregiudicato. Il motociclista stava compilando insieme ai due turisti il cid per la denuncia del sinistro all'assicurazione quando è arrivato il padre del giovane catanese che non ha aggredito verbalmente gli automobilisti, i quali, impauriti, si sono rifugiati dentro l'autovettura. L'uomo ha quindi uscito da una fondina una pistola e ha minacciato i turisti i quali sono scesi dalla macchina e sono scappati dentro all'hotel. Da lì hanno informato la polizia che, tramite i dati che il figlio del pregiudicato aveva inserito nel cid, sono risaliti all'abitazione dell'aggressore. In casa è stata trovata la pistola che è stata sequestrata. Sull'uomo è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Catania.