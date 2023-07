Vendevano on line abiti e accessori falsi, 11 indagati tra Catania e Napoli

La polizia di Stato di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, ha eseguito, nell’ambito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto della vendita on-line di abbigliamento ed accessori di marchi contraffatti, undici perquisizioni domiciliari ed informatiche, svolte, tra Catania a Napoli, da personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nei confronti di altrettanti indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata all’introduzione nello Stato ed al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L’indagine, grazie all’apporto della polizia postale, ha consentito di evitare danni alle imprese del settore, essendo stati rinvenuti e sequestrati numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi, riconducibili a famosi brand, nonchè i dispositivi utilizzati per pubblicizzare on-line la merce che, verosimilmente contraffatta, veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Tra i presunti responsabili c’è anche un soggetto residente a Catania, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari perchè coinvolto in un’altra indagine per traffico di sostanze stupefacenti.