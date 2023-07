Caltagirone, donna travolta da un'auto: è morta durante il trasporto in ospedale

Aveva portato i confetti del matrimonio del figlio, convolato a nozze pochi giorni fa, ai parrocchiani della chiesa San Giovanni Bosco di Caltagirone, e stava entrando nella sua auto posteggiata in via Tenente Cataldo quando è stata travolta da una Fiat Bravo condotta da una donna di circa 45 anni. Concetta Vacirca, calatina 65enne, è morta durante il trasporto in ospedale. L'impatto con la vettura che l'ha investita ha causato varie ferite e un trauma cranico profondo dovuto all'impatto tra la testa e il vetro anteriore della Bravo. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, ma già al loro arrivo le condizioni della donna erano gravi. Il suo corpo è stato sbalzato a distanza di alcune decine di metri dalla sua Ford.

L'ambulanza è partita a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone ma Concetta Vacirca è deceduta durante il trasporto al nosocomio. Adesso la polizia municipale di Caltagirone sta ricostruendo la dinamica. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale nei confronti della donna che ha investito la 65enne che è anche stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici. I risultati si conosceranno tra qualche settimana. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico su percorsi alternativi. Concetta Vacirca, vedova, era madre di due figli. Al momento dell'incidente mortale uno si trovava in viaggio di nozze, l'altro in Inghilterra per lavoro. (Ph. Kalatnews)