Catania, venticinquenne arrestato per spaccio di droga: aveva provato a scappare

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale un 25enne catanese pregiudicato.

I carabinieri erano entrati in azione nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno dello smercio di droga disposti dal comando provinciale di Catania. I militari dell’Arma hanno rivolto la loro attenzione ad una potenziale piazza di spaccio allestita in via Capo Passero, all’interno del quartiere di Trappeto Nord. Dopo essersi appostatisi in maniera discreta, hanno osservato un ragazzo in atteggiamento sospetto, mentre stava verosimilmente attendendo dei clienti davanti ad uno degli edifici. Così hanno deciso di intervenire. Nel frangente il 25enne, resosi conto dell’arrivo dei carabinieri, ha tentato di scappare nell’androne del palazzo, tentando nel frattempo di disfarsi del borsello in pelle che teneva a tracolla, lanciato nei pressi del vano ascensore, un modus operandi tipico degli spacciatori in tali circostanze, secondo le valutazioni dei carabinieri.

Il ragazzo è stato immediatamente raggiunto, hanno anche recuperato il borsello, che conteneva 75 dosi di cocaina per un peso complessivo di 18 grammi e un valore sul mercato illecito di circa 1.300 euro. Durante le operazioni di cattura, il giovane pregiudicato ha inoltre vanamente tentato in tutti i modi di divincolarsi, strattonando i militari, quale ultimo tentativo di sottrarsi all’arresto. Ricondotto infine alla calma, lo stesso è stato perquisito, venendo trovato in possesso anche di una dose di marijuana.

La droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle analisi di laboratorio. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere. Il giovane è stato rinchiuso a Piazza Lanza.