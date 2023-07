Incendio all'aeroporto di Catania: cancellati i voli in partenza, quelli in arrivo dirottati a Palermo e Comiso

L'aeroporto di Catania sarà fermo fino al prossimo mercoledì. A comunicarlo, dopo l'incendio che si è sviluppato dentro l'aerostazione, è stata la Società di gestione dell’aeroporto etnea. "Le operazioni di volo - sta scritto sul sito ufficiale - sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio". In precedenza era stato annunciato lo stop fino alle 8 di lunedì, ma in considerazione dei danni, della messa in sicurezza e rispristino dello scalo, la società ha deciso di prorogare a mercoledì prossimo. Gli operatori aerei sono stati pertanto invitati a cancellare tutti i propri piani di volo.

Intanto, queste sono ore di disagi con voli in partenza cancellati e in arrivo dirottati verso altri scali. Ieri sera gli aerei sono atterrati a Comiso e a Palermo, ma nelle prossime ore verrà coinvolto anche l'aeroporto di Reggio Calabria. Una volta scesi, i passeggeri sono assistiti da personale che li conduce verso i pullman per continuare il viaggio e arrivare a destinazione.

Ieri sera, i voli Ita da Roma e Milano sono stati fatti atterrare a Palermo, mentre il Wizzair proveniente da Linate è stato dirottato a Fiumicino, e ancora, ad Heraklion non è partito un altro Wizzair. Nel capoluogo siciliano è giunto anche un volo Ryanair proveniente da Torino, in ritardo l'aereo proveniente dal Casablanca della compagnia Air Arabia che è giunto sempre a Palermo.

Stamattina cancellati tutti i voli, tra cui quelli per Nizza, Pisa, Vienna, Genova, Napoli, Amsterdam, Milano. Le compagnie aeree stanno inviando messaggi ai clienti comunicando la cancellazione dei voli.

La società di gestione dell'aeroporto etneo invita i passeggeri in arrivo a Catania a contattare le compagnie aeree prima di recarsi nell'aeroporto di partenza.