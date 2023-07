L'aeroporto di Catania riprende l'attività con due voli all'ora, inchiesta Enac sul rogo

Il Terminal C dell’aeroporto di Catania riparte con 2 voli all’ora, che saranno via via incrementati: questo l’esito del vertice sull’operatività dello scalo che si è svolto a Catania tra il Prefetto, l’Enac e la Sac, la società di gestione dell’aeroporto.

La chiusura in via precauzionale di 48 ore è stata disposta subito dopo aver domato l’incendio, per effettuare la bonifica dell’area interessata. L’infrastruttura di volo e altre zone dell’aeroporto non sono state infatti coinvolte dal rogo e gli aeromobili presenti sullo scalo già questa mattina sono stati autorizzati a decollare per essere impegnati su altri scali.

L’Enac ha istituito una Commissione d’inchiesta per far luce sulle cause dell’incendio verificatosi ieri sera all’aeroporto Fontanarossa di Catania e per garantire in tempi brevi la ripresa a pieno regime dell’operatività dello scalo. Lo rende noto lo stesso Ente nazionale per l’aviazione civile.