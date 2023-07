Incendi nelle riserve di Pergusa e della Timpa, roghi anche a Carini e Altofonte

Incendi anche ieri a tarda sera in Sicilia. Un vasto incendio si è sviluppato nella riserva naturale di Pergusa, in provincia di Enna. Gli abitanti della zona, impauriti, sono usciti da casa per precauzione. Sul posto sono andati i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile regionale. Due anni fa le fiamme avevano lambito il cento abitato. Un altro rogo è scoppiato nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Ponte Cinque Archi. Il traffico è stato deviato.

Fuoco anche nella riserva della Timpa in provincia di Catania. Si teme che possa raggiungere Santa Tecla, frazione costiera di Acireale. Anche in questo caso numerose famiglie hanno abbandonato le case. È stata una notte di fuoco per gli incendi nel Catanese, dove le fiamme hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi e costretto all’evacuazione un camping e altre strutture. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana. Al lavoro, senza sosta, vigili del fuoco e personale del corpo forestale. Per le aree di maggior rischio è stata già chiesta l’attivazione dei Canadair per un intervento antincendio ad ampio raggio dall’alto.

Roghi anche in provincia di Palermo: previsti interventi aerei a Carini, zona Monte Palmeto, Borgetto, nella zona di Monte Gradara e ad Altofonte. Secondo il comando provinciale di vigili del fuoco, la situazione al momento risulta in fase di miglioramento. Gli incendi di Monreale e San Martino delle Scale, Capaci e Cinisi sono stati spenti, così come quello nella zona di Santa Maria di Gesù. Sono ancora attivi incendi ad Alimena, Aliminusa, Altofonte, Piana degli Albanesi (zona Rebottone), ed a Palermo, in via Messina Montagne.

Nel Messinese previsto un intervento aereo a Savoca.

Le immagini del breve video si riferiscono all'incendio della Timpa