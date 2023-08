Incidente in centro a Catania, scooter contro bus: un uomo muore in ospedale

Un uomo di 67 anni, S.G, è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente in pieno centro a Catania. E' deceduto all'ospedale Cannizzaro, dove era ricoverato in condizioni disperate. Lo scontro tra il suo scooter e un pullman non gli ha lasciato scampo: l'impatto all'incrocio tra corso Italia e viale Libertà. Il ciclomotore è rimasto incastrato sotto il mezzo della Interbus che percorre la tratta Aeroporto Catania-Giardini-Taormina.

In corso Italia è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito il 67enne con codice rosso in ospedale. Sul posto, dove si sono anche verificati fortissimi rallentamenti al traffico, anche gli agenti dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.