Incidente a Biancavilla, un morto e un ferito nello scontro tra una moto e una microcar

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta a Biancavilla, in provincia di Catania. Nella tarda serata di ieri, una moto e una microcar si sono scontrati: un ragazzo è morto e un altro è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto in via della Montagna.

Lanciati i soccorsi, sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 provenienti da Adrano, Ragalna e Paternò e i carabinieri. Il conducente della moto nell'impatto è stato sbalzato via dal mezzo, è caduto a terra, ed è morto. In sella con lui, c'era un giovane 24enne, rimasto ferito e trasportato, in codice rosso, al Trauma Center dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

L'auto, invece, era guidata da una ragazza che ha riportato soltanto una contusione al ginocchio. Sul posto, per accertare le cause dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi.

Il traffico nella zona è rimasto bloccato per molte ore.