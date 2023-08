Biancavilla in lacrime per Vincenzo, morto a 20 anni: "Vola via un pezzo del nostro cuore"

Aveva vent'anni il ragazzo che ha perso la vita nell'incidente tra la sua moto e un'auto in via della Montagna a Biancavilla, in provincia di Catania. Tutto il paese è in lacrime per la morte di Vincenzo Tomasello e in apprensione per il 24enne che si trovava con lui, trasportato con codice rosso in ospedale e ora in prognosi riservata.

Un grande choc per la cittadina in cui in tantissimi conoscevano il ragazzo, tra i primi a manifestare il proprio dolore c'è il sindaco, Antonio Bonanno: "La nostra comunità piange la scomparsa del giovane Vincenzo Tomasello, morto in un incidente stradale. Sento il dovere di esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutta la città alla famiglia del giovane. Con Vincenzo vola via anche un pezzo del nostro cuore". Il ventenne frequentava l'oratorio Don Pino Puglisi, dove viene ricordato anche grazie ad alcune fotografie che hanno immortalato momenti di gioia e spensieratezza: "Da qualche ora sto rivivendo sensazioni che speravo di non rivivere più - ha scritto sui social Giuseppe Santelena -. Un’altra giovane vita spezzata, in un millesimo di secondo. Il nostro oratorio perde un altro pezzo, ma ne acquista un altro in cielo, da dove Vincenzo ci guarderà. Caro Vincenzo, io e tu sappiamo quanto ci legava, anzi quanto ci lega, perché non sarà mai possibile cancellare. Ti porterò sempre nel mio cuore, insieme ai tanti ricordi che in queste ore mi scorrono in mente”.

Amici e conoscenti sono increduli: "Impossibile accettare questa realtà - scrive Francesca - sono sconvolta, è assurdo. Riposa in pace Vincenzo, resterai sempre con noi". Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri che sul luogo dell'impatto hanno effettuato i rilievi.