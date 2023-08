L'addio a Vincenzo, morto nell'incidente di Biancavilla: «Un ragazzo dal cuore d'oro»

Chiesa gremita a Biancavilla, in provincia di Catania, per l'ultimo saluto a Vincenzo Tomasello, il ragazzo di vent'anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in via della Montagna. Decine di amici, parenti e conoscenti hanno dato l'addio al giovane che il giorno della tragedia si trovava sulla sua moto insieme a un amico, rimasto gravemente ferito.

Il funerale nella chiesa dell'Annunziata è stato celebrato da padre Giosuè Messina, che ha definito Vincenzo "un ragazzo generoso, buono e curioso. Un cuore d'oro, proprio come deve essere quello di un giovane nel pieno dei suoi anni". Il sacerdote ha poi ricordato l'esperienza di Vincenzo all'oratorio Don Pino Puglisi, dove svolgeva attività di volontariato e si dedicava agli altri.

Sull'incidente sono ancora in corso le indagini: l'impatto è avvenuto contro un'auto guidata da una ragazza che non ha riportato gravi conseguenze, mentre si prega ancora per il 24enne che è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania.