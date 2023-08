Lutto nella Protezione civile siciliana, a Catania è morto l'ex commissario superiore Raiti

La Protezione civile siciliana piange Rocco Raiti, morto a 68 anni a Catania. Era un ex commissario superiore, comandante del soccorso montano del corpo forestale della Regione Siciliana in pensione. "Nella sua carriera - scrive il dipartimento regionale - ha partecipato a numerose emergenze a livello nazionale, insieme a funzionari e volontari. I colleghi lo ricordano per essere stato un appassionato uomo dell'Etna, che conosceva e amava benissimo".

Un uomo che conosceva ogni angolo del territorio, sia per lavoro che per passione, e che oggi era una stimata guida ambientale. "Il dirigente generale Salvo Cocina, a nome dei volontari e dei funzionari del dipartimento regionale di protezione civile, porge alla famiglia le più sentite condoglianze", concludono. Raiti lascia la moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10.30, nella chiesa madre di Linguaglossa.