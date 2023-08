L'Etna in eruzione: chiude l'aeroporto di Catania

L'Etna torna in eruzione e l'aeroporto di Catania chiude. La società di gestione dell’aeroporto di Fontanarossa ha comunicato stamattina che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13 di oggi (lunedì 14 agosto) «i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi». Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque «inibiti».

La società invita i passeggeri ad andare in aeroporto «solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea». E aggiunge che per informazioni sui voli dirottati o cancellati è meglio «rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto» stesso.